Нацбанк рекомендує не довіряти кошти форексним компаніям

Про це регулятор повідомив на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у відповідь на численні звернення громадян про виникнення проблем під час проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі через форексні компанії, Нацбанк повідомив, що проведення таких операцій є винятковим правом банків, що регулюється постановою НБУ від 3 серпня 2012 року №327.

Водночас, громадяни продовжують користуватися послугами і довіряти свої кошти ненадійним компаніям і форексним клубам, не замислюючись над питанням їх легітимності. За інформацією регулятора, більшість форексних компаній працюють у сфері інформаційних послуг, укладаючи договори з клієнтами через офшорну іноземну компанію, яка не несе юридичної та фінансової відповідальності. "Особливості офшорної діяльності таких компаній дають їм змогу реалізовувати недобросовісну політику, що приводить до виникнення додаткових ризиків для клієнтів. Так клієнтські заявки часто виконуються за неринковими курсами або взагалі не виконуються. Клієнти часто зазнають втрат у результаті неповернення одержаного прибутку", - йдеться в повідомленні НБУ. Крім того, як наголошується в повідомленні, офшорний статус дає змогу таким компаніям без особливих проблем припинити свою діяльність, внаслідок чого клієнт не зможе повернути свої кошти.

На думку Нацбанку, на сьогодні саме банки мають все необхідне технічне забезпечення і кваліфікованих фахівців для проведення таких операцій на міжнародних ринках, і в той же час є найпрозорішими установами на фінансовому ринку, механізм нагляду і контролю за якими налагоджено на високому рівні. Крім того, користуючись послугами банків, клієнти можуть контролювати і перевіряти рух своїх коштів через власні банківські рахунки, що забезпечує збереження коштів від недобросовісних дій фінансових посередників.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк своєю постановою №327 від 3 серпня 2012 року врегулював питання про надання послуг фізичним особам у сфері здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі.

Арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі - це безготівкові операції з купівлі-продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту з метою отримання прибутку від зміни валютного курсу на міжнародному валютному ринку. Раніше такі операції здійснювалися як через банківський сектор, так і через окремі фірми і форексні клуби, які не мали на це відповідних дозволів, ліцензій і практично не несли перед клієнтами ніякої відповідальності.