Одеську прокуратуру зацікавили зайві платежі за закордонні паспорти

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, провадження відкрито за результатами перевірки за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Згідно з повідомленням, прокуратура району перевірила дотримання і застосування законів співробітниками Суворовського районного відділення Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області.

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Встановлено, що посадові особи органів внутрішніх справ надавали громадянам перелік банківських рахунків для сплати платежів за оформлення паспорта для виїзду за кордон. До переліку входили платежі за послуги з інформаційного забезпечення, медичного страхування, довідки про відсутність судимості тощо.

Стягнення вищезгаданих платежів не передбачене законодавством, підкреслили у прокуратурі.