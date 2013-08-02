Україна отримує гуманітарну допомогу медобладнанням, одягом та іконами

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Також гуманітарна допомога надходила з Австрії, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Англії, Греції, Данії, Ізраїлю, Індії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Ліхтенштейну, Люксембургу, Малайзії, Норвегії, ОАЄ, Росії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Японії, пише Тиждень.ua.

Станом на 30 липня 2013 року у Мінсоцполітики погодили 798 заявок (з 1496) на передачу в Україну гуманітарної допомоги: вантажів (577 заявок), коштів (11 заявок), автомобілів (203 заявок) і послуг (7 заявок).

Найбільше гуманітарної допомоги надійшло до Києва (100), до Львівської (59), Рівненської (54), Волинської (49) і Закарпатської областей (45).

Найменше – до Миколаївської (2), Чернівецької (2), Херсонської (3) областей.

Аналіз відповідних наказів показує, що найбільше гуманітарної допомоги надійшло до медичних закладів, сиротинців, а також – до релігійних організацій.

На тему: Королевська розібралася з вантажами, що застрягли на митниці

Із вантажів найбільше протягом цього часу передавали медичного обладнання, одягу і взуття, меблів, предметів побуту й навіть ікон.