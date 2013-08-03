Завтра в Україні - до 32° тепла

Завтра, 4 серпня, на території України буде хмарна погода без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише на Лівобережжі країни та в Криму очікується невеликий, на сході помірний короткочасний дощ, місцями гроза, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень в окремих районах град.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 22-27°, на Закарпатті до 32°.

У Києві та Київській області в неділю утримається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Сьогодні, 3 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25°, в районі Одеси 19°, в районі Євпаторії 18°; в Дніпрі біля Києва - 22°.