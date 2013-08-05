В українських вишах розпочалася «друга хвиля» зарахування вступників

Сьогодні до 12-ї години вищі навчальні заклади України оприлюднять другий список вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету.

Про це повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки.

Згідно з Умовами прийому до ВНЗ у 2013 році, приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв, нагадали в Міносвіти.

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Відповідно, абітурієнти, які рекомендовані на місця за кошти державного бюджету 1 серпня та які протягом 1-4 серпня не подали оригінали документів, вилучені зі списку. Замість них сьогодні до зарахування будуть рекомендовані абітурієнти, які станом на 1 серпня знаходилися нижче у списку, пояснили в міністерстві.

З оновленими рейтинговими списками можна ознайомитися на стендах приймальних комісій та веб-сайтах вищих навчальних закладів.

Студенти, які будуть у сьогоднішніх списках, матимуть 3 повних дні (до 7 серпня включно) для подачі документів.

8 серпня ВНЗ оприлюднять третій список зарахованих, зазначається в повідомленні.