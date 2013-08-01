На географічному факультеті КНУ конкурс - 90,9 людини на місце (рейтинг)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив ректор КНУ ім. Шевченка Леонід Губерський.

Він зазначив, що план державного замовлення за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” на денну форму навчання становить 2 тис. 303 особи, а на заочне - 182.

Всього ж до університету на навчання за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем подано 39 тис. 894 заяви. З них на денну форму навчання – 39 тис. 264, на заочну - 630.

Найвищі конкурси, за словами ректора, на наступні спеціальності: “туризм” (географічний факультет) - 90,9 людини на місце; “реклама і зв’язки з громадськістю” (Інститут журналістики) - 57,95 абітурієнтів на одне місце; «програмна інженерія» (факультет кібернетики) - 55,24 особи на одне місце; на видавничу справу та редагування (Інститут журналістики) - 44,27.

Губерський також звернув увагу на те, що зріс конкурс на ряд спеціальностей природничого циклу, зокрема, на спеціальність “комп’ютерна інженерія” - 29,1 осіб на одне місце, “прикладна математика” - 20,18, “системний аналіз” - 31,92, “інформатика” - 19,92.

Також, за його словами, зріс конкурс на східні мови в Інституті філології (китайська мова і література - 31,65 осіб на одне місце, корейська мова і література - 22,67, турецька мова і література - 11,67, в’єтнамська мова і література - 10,75, і арабська мова і література - 10,44).

Губерський також наголосив, що план державного замовлення на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” університет виконав у повному обсязі, зараховано 1781 особу, з них 925 - це студенти - випускники бакалаврату з інших ВНЗ.

Також університет виконав план держзамовлення на спеціалістів у повному обсязі. На місця держзамовлення зараховано 634 студента, в тому числі 44 - це випускники бакалаврату з інших ВНЗ.

Всього до університету, за словами ректора, в цьому році подано 51 тис. 894 заяви від вступників на освітньо-кваліфікаційні рівні “магістр”, “спеціаліст”, “бакалавр”, “молодший спеціаліст”.

“Це найбільша кількість заяв по університету за минулі роки і найбільша кількість серед вищих навчальних закладів в Україні. Прийом заяв та проведення вступних випробувань, а також зарахування на навчання відбувались спокійно, без черг та скарг вступників”, - сказав ректор.

Він також зазначив, що минулого року до університету було подано 43 тис. заяв.

Як повідомляв УНІАН, вступна кампанія до вищих навчальних закладів розпочалась в Україні 1 липня. Прийом заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси, закінчився 31 липня.

За даними Міністерства освіти та науки України, станом на 1 серпня 2013 року у вищих навчальних закладах України зареєстровано 2 млн 200 тис. 100 заяв від 703 тис. 800 абітурієнтів.