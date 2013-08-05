На Миколаївщині після погоні з перестрілкою затримали трьох грабіжників

Троє невідомих спробували вночі проникнути в приватний будинок приватного підприємця, в якому знаходився її 13-річний син і 70-річна мати. Сама господиня була в Одесі, пише Novosti-n.mk.

Близько 23 години троє чоловіків, які приїхали у Мостове на автомобілі «Daewoo Lanos», підійшли до будинку і спробували в нього проникнути. Їх помітив сусід, який, покликавши на підмогу ще кількох односельців, пішов з'ясовувати, що за люди бродять вночі навколо чужого будинку. По дорозі вони виявили захований неподалік у кущах «Lanos» злочинців.

Побачивши жителів, невідомі кинулися до захованих автомобіля. Місцеві хлопці заблокували бандитам виїзд двома машинами, однак ті зуміли вирватися, протаранивши одну з них. При цьому з «Lanos» у бік переслідувачів стріляли з пістолета.

Однак хлопці з Мостового на двох автомобілях «Лада Пріора» почали переслідувати зловмисників, одночасно зателефонувавши до Доманівського райвідділку міліції.

Тривога була оголошена по всій «Доманівській трасі» аж до Миколаєва. Близько години ночі автомобіль нальотчиків помітив патруль ДАІ. Водій «Lanos» на сигнал про зупинку не відреагував і додав газу. Даішники почали переслідувати авто. За допомогою ще одного автомобіля ДАІ «Lanos» заблоковали а всіх трьох грабіжників затримали і доставили в Центральний РВВС.

При первинній перевірці виявилося, що нальотчики добре відомі в міліції: один перебував у розшуку, другий раніше неодноразово судимий.