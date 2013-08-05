Трагедія у колонії: старший сержант з автомата застрелив колегу
10:50, 05 серпня 2013Суспільство
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На Рівненщині один із співробітників Городищенської виправної колонії, що в селі Городище Рівненського району, застрелив свого колегу.
Старший сержант застрелив колегу / Фото : РІА "Новости"
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби прокуратури Рівненської області Людмила Суржук, прокуратурою Рівненського району проводиться розслідування факту застосування зброї в даній виправній колонії.
Наразі встановлено, що старший сержант на території колонії стріляв із автомата у свого колегу – старшого прапорщика і влучив йому в живіт. Життя потерпілому лікарям врятувати не вдалося – від отриманих травм чоловік помер.
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Підозрюваного затримано.
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