Трагедія у колонії: старший сержант з автомата застрелив колегу

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби прокуратури Рівненської області Людмила Суржук, прокуратурою Рівненського району проводиться розслідування факту застосування зброї в даній виправній колонії.

Наразі встановлено, що старший сержант на території колонії стріляв із автомата у свого колегу – старшого прапорщика і влучив йому в живіт. Життя потерпілому лікарям врятувати не вдалося – від отриманих травм чоловік помер.

На тему: У Харкові в ресторані застрелили бізнесмена

Підозрюваного затримано.