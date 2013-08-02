У Харкові в ресторані застрелили бізнесмена
У Харкові в одному з ресторанів невідомий застрелив 42-річного бізнесмена.
У Харкові в одному з ресторанів невідомий застрелив бізнесмена.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Артема Степанова.
За його відомостями, надзвичайна подія сталася уночі 1 серпня. Від отриманих поранень 42-річний чоловік помер.
На цей час підозрюваний не затриманий.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
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Досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі прокуратури області.
У відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області коментувати УНІАН подію відмовилися. «Ми не будемо коментувати. Ми працюємо над розкриттям злочину», - наголосили в міліції.