У Харкові в ресторані застрелили бізнесмена

У Харкові в одному з ресторанів невідомий застрелив бізнесмена.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Артема Степанова.

За його відомостями, надзвичайна подія сталася уночі 1 серпня. Від отриманих поранень 42-річний чоловік помер.

На цей час підозрюваний не затриманий.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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Досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі прокуратури області.

У відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області коментувати УНІАН подію відмовилися. «Ми не будемо коментувати. Ми працюємо над розкриттям злочину», - наголосили в міліції.