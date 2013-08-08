Банк Ахметова в першому півріччі збільшив прибуток на 47,8%

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) в першому півріччі 2013 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) збільшив чистий прибуток на 47,8% - до 26,3 млн доларів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, чисті активи банку за рік виросли на 19,6% - до 3,9 млрд дол, сукупний кредитний портфель - на 5,8%, до 2,7 млрд дол, кошти клієнтів - на 19,0%, до 2,5 млрд дол, власний капітал - на 7,1%, до 661,4 млн дол. «За підсумками півріччя ПУМБ значно наростив активи за рахунок збільшення обсягів кредитування і портфеля цінних паперів. Незважаючи на стриману політику залучення ресурсів на ринку і середньоринкові ставки за депозитами, приріст коштів клієнтів в ПУМБ був значним», - цитує прес-служба банку заступника голови правління-фінансового директора Ігоря Кожевіна.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з національними стандартами фінансової звітності, ПУМБ у першому півріччі 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшив чистий прибуток на 24% - до 159, 164 млн грн. У 2012 році банк отримав чистий прибуток у розмірі 271, 199 млн грн.

ПУМБ працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків України. Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс», що володіє 92,24% акцій банку.