ЗМІ: У Лондоні затримали ватажка сицилійської мафії, якого шукали 20 років

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву британських поліцейських агентству Франс Прес .

За даними поліції, в Італії Ранкадоре засуджено до семи років ув’язнення за зв'язки з впливовою злочинною організацією "Коза ностра". Він перебуває в розшуку з 1994 року.

Як наголошується в заяві, 64-річного мафіозі було арештовано увечері в середу, 7 серпня, на запит Європолу.

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На даний час він перебуває під вартою і сьогодні постане перед британським судом, де розглядатиметься питання про його екстрадицію на батьківщину.