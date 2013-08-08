ЗМІ: У Лондоні затримали ватажка сицилійської мафії, якого шукали 20 років
15:59, 08 серпня 2013Суспільство
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Поліція затримала в Лондоні одного з ватажків сицилійської мафії Доменіко Ранкадоре, якого італійські правоохоронцы не могли піймати протягом майже 20 років.
Італійська поліція шукала 20 років
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву британських поліцейських агентству Франс Прес .
За даними поліції, в Італії Ранкадоре засуджено до семи років ув’язнення за зв'язки з впливовою злочинною організацією "Коза ностра". Він перебуває в розшуку з 1994 року.
Як наголошується в заяві, 64-річного мафіозі було арештовано увечері в середу, 7 серпня, на запит Європолу.
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На даний час він перебуває під вартою і сьогодні постане перед британським судом, де розглядатиметься питання про його екстрадицію на батьківщину.
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