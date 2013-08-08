У ДТП в Криму постраждали 11 росіян, 2 білоруски та 3 українців (відео)

Як повідомляє офіційний сайт ГУ ДНС України в Автономній республіці Крим, о 8:00 в рятувальну службу м. Феодосія надійшло повідомлення про те, що на Керченському шосе (поворот на с. Владиславівка) сталася аварія за участю 4-х автомобілів: «ГАЗ ВТ», Daewoo Lanos, Mazda, мікроавтобус Mercedes Sprinter. В екскурсійному автобусі (маршрут «Керч-Бахчисарай») перебували 16 чоловік.

За попередніми даними встановлено, що автомобіль ГАЗ-3309 рухався по автодорозі зі сторони с. Владиславівка в м. Феодосію. При спуску по Владиславівській трасі і під’їзді до Керченського шосе у вантажівки відмовили гальма. Щоб не пошкодити колону автомобілів, яка рухалась спереду, водій направив автомобіль на зустрічну смугу, де зачепив «Daewoo Lanos» та «Mazda» і перетинаючи трасу, вдарив мікроавтобус в бік, після чого автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП всі пасажири мікроавтобуса «Mercedes Sprinter» були направлені на медичний огляд в Феодосійську міську лікарню.

Згідно з повідомленням, всього постраждали 16 осіб.

Серед них 2 жінки з білоруського Бреста, 8 жителів Москви (в тому числі чотири жінки), 3 постраждалих з м. Санкт-Петербург (2 жінки) і троє українців - жителі Керчі (дві жінки і один чоловік).

Після медичного огляду обидві громадянки Білорусі, 6 громадян РФ і двоє українців були госпіталізовані.

Водії та пасажири інших автомобілів, учасників цієї ДТП, не постраждали.

За фактом ДТП розслідування проводить ДАІ ФМВ МВС України в АРК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 серпня, о 08:00 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на Керченському шосе (Автономна Республіка Крим) сталася аварія за участю чотирьох автомобілів: «ГАЗ ВТ», Daewoo Lanos, Mazda, мікроавтобус Mercedes Sprinter.