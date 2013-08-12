Падіння акцій компанії Ахметова зупинило українську біржу

Українська біржа призупинила на годину з 15.27 до 16.26 торги акціями «Укртелекому» у зв'язку з падінням акцій на 22%, повідомила УНІАН представник Української біржі.

«По «Укртелекому» призупинення є, згідно з правилами торгівлі, відбулося відхилення паперів у другому рівні лістингу. За нашими правилами ми повинні призупинити торги на годину, після чого папір знову торгуватиметься. Призупинення було о 15.27, а о 16.26 воно буде знято», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, фінансово-промислова група «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) українського бізнесмена Ріната Ахметова повідомила про придбання в корпорації «ЕSU» 92,79% акцій національного оператора зв'язку «Укртелеком». Разом із тим, операцію остаточно не закрито, оскільки потребує низки дозволів. Зокрема, Антимонопольний комітет України (АМКУ) має намір до вересня оприлюднити висновки з придбання пакета акцій.