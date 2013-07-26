«Укртелеком» скоротив чистий прибуток майже в 5 разів

За міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) скорочення досягло 4,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 26,795 млн грн із 124,525 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, чистий дохід від реалізації продукції за шість місяців 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,7% - до 3,24 млрд грн із 3,29 млрд грн.

Валовий прибуток компанії в січні-червні цього року збільшився порівняно з січнем-червнем 2012 року на 7% - до 910 млн грн із 851,7 млн грн.

На цю тему: В Ахметова кажуть, що зараз піднімати тарифи не телефон не будуть

Як повідомляв УНІАН, «Укртелеком» у січні-березні 2013 року збільшив чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) майже в 3 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 16,023 млн грн із 5,409 млн грн

"Укртелеком" за підсумками 2012 року одержав 366,8 млн грн чистого прибутку.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (аонад 1,4 млн абонентів). Фінансово-промислова група України “Систем Кепітал Менеджмент” (СКМ), що належить бізнесмену Рінату Ахметову, придбала в австрійської групи Epic контроль над національним оператором фіксованого зв'язку “Укртелеком”.

На цю тему: Для СКМ придбання Укртелекому є виваженою інвестицією - експерт

СКМ і EPIC 3 червня 2013 року підписали договір купівлі-продажу 100% акцій компанії UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кіпр), якій належать корпоративні права ТОВ «ЕСУ» (Україна). У свою чергу, ТОВ «ЕСУ» володіє 92,79% акцій ПАТ «Укртелеком» (Україна), найбільшого українського гравця фіксованого зв'язку, а також оператора мобільної мережі 3G.