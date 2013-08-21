Виробництво шоколаду в Україні зросло, кондитерських виробів – скоротилося

Згідно з повідомленням Державної служби статистики, у липні 2013 року виробництво шоколаду і продуктів, що містять какао, становило 19,4 тис. тонн, що на 3,7% менше, ніж у липні минулого року, і на 6,4% менше, ніж у червні поточного року.

Виробництво цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, в січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зменшилося на 2,9% - до 118 тис. тонн.

У липні поточного року виробництво цієї продукції становило 17,1 тис. тонн, що на 1,6% менше, ніж у липні минулого року, і на 7,4% більше, ніж у червні поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році виробництво шоколаду та інших продуктів, що містять какао, в Україні збільшилося на 0,6% порівняно з 2011 роком - до 345 тис. тонн.