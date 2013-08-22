У Полтаві першокласники з батьками заблокували кабінет в управлінні освіти

15:17, 22 серпня 2013
Суспільство
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У Полтаві першокласники з батьками, які виступають проти закриття школи, зайняли кабінет начальника міського управління освіти.

Першокласники протетують проти закриття школи

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 22 серпня, під стінами Полтавської міської ради зібралося більш як 100 полтавчан - першокласників з батьками - на чолі з народним депутатом Сергієм Капліним і його колегами по опозиції, вимагаючи відновити роботу початкової школи в мікрорайоні Червоний Шлях.

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Як повідомив нардеп, люди також вимагають від міського голови Полтави Олександра Мамая виконати свої передвиборчі обіцянки і посадові обов'язки, зокрема, навести порядок у транспортному сполученні з їх мікрорайоном і відремонтувати дороги. Учасники мітингу скандували «Ганьба Мамаю!».

Під час мітингу Каплін й інші опозиціонери разом із школярами увійшли до приміщення міської ради, до кабінету начальника міського управління освіти Наталії Дорохової, і діти заблокували її кабінет.

«Уточнюю, що, окрім дорожнього серпантину в селищі Червоний Шлях Ленінського району Полтави влада вирішила закрити філію школи, яка закріплена за 12-ою школою. В результаті, 50 дітей змушені переходити до іншого навчального закладу. Люди з мікрорайону напередодні провели збори, на які запросили народних депутатів і мера міста, але останній проігнорував запрошення», - сказав Каплін.

Народний депутат відзначає, що люди вимагатимуть від міської влади відміни антинародних рішень, якими вони пригноблюють навіть маленьких дітей.

«Ми не зупинимося, доки мети не буде досягнуто», - відзначив Каплін.

Наразі діти перебувають у кабінеті начальника міського управління освіти. Дорохової в кабінеті немає.

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