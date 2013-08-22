У Полтаві першокласники з батьками заблокували кабінет в управлінні освіти

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 22 серпня, під стінами Полтавської міської ради зібралося більш як 100 полтавчан - першокласників з батьками - на чолі з народним депутатом Сергієм Капліним і його колегами по опозиції, вимагаючи відновити роботу початкової школи в мікрорайоні Червоний Шлях.

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Як повідомив нардеп, люди також вимагають від міського голови Полтави Олександра Мамая виконати свої передвиборчі обіцянки і посадові обов'язки, зокрема, навести порядок у транспортному сполученні з їх мікрорайоном і відремонтувати дороги. Учасники мітингу скандували «Ганьба Мамаю!».

Під час мітингу Каплін й інші опозиціонери разом із школярами увійшли до приміщення міської ради, до кабінету начальника міського управління освіти Наталії Дорохової, і діти заблокували її кабінет.

«Уточнюю, що, окрім дорожнього серпантину в селищі Червоний Шлях Ленінського району Полтави влада вирішила закрити філію школи, яка закріплена за 12-ою школою. В результаті, 50 дітей змушені переходити до іншого навчального закладу. Люди з мікрорайону напередодні провели збори, на які запросили народних депутатів і мера міста, але останній проігнорував запрошення», - сказав Каплін.

Народний депутат відзначає, що люди вимагатимуть від міської влади відміни антинародних рішень, якими вони пригноблюють навіть маленьких дітей.

«Ми не зупинимося, доки мети не буде досягнуто», - відзначив Каплін.

Наразі діти перебувають у кабінеті начальника міського управління освіти. Дорохової в кабінеті немає.