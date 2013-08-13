До 1 вересня в Полтавській області закриється 18 шкіл

За його словами, ці навчальні заклади планують закрити через низьку наповнюваність учнями. Зокрема, з першого вересня не працюватимуть: одна школа у Козельщинському районі, три - в Лубенському, по одній - в Машевському, Семенівському, Хорольському районах та ін.

"Всі учні з цих шкіл вже переведені до інших установ, а працівники працевлаштовані», - сказав Мірошниченко.

У Полтавській облдержадміністрації наголосили, що коли школи закриють, то учнів, які вчилися в них, підвозитимуть до найближчих навчальних закладів на шкільних автобусах.

«Ми закриваємо малокомплектні школи в селах. Там вчаться кілька учнів, і яка тут якість освіти!? Усіх школярів до інших шкіл довозитимемо шкільними автобусами. Діти вчитимуться в базових школах із сучасним устаткуванням», - сказав віце-губернатор Олександр Коваль.

За даними ОДА, цього року в перші класи загальноосвітніх установ Полтавської області підуть 13 тисяч дітей.

Мірошниченко стверджує, що кількість нових учнів така сама, як і торік.

У цілому ж в області 1 вересня розпочнуть роботу 701 школа.