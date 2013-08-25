ЗМІ: Панін не залишив Крим, а купається голим під Сімеїзом (відео)

Олексій Панін не залишив Крим, як повідомляли вчора українські ЗМІ.

Журналісти 5 каналу знайшли актора, що купається голим на пляжі в Сімеїзі. В оприлюдненому ними відеоролику Панін вибачився перед глядачами скасованого спектаклю і звинуватив владу в "розігруванні політичної карти".

Як повідомляв УНІАН, Панін, перебуваючи на гастролях в Криму, потрапив у ДТП, перебуваючи з супутницею в автомобілі Fiat на одній з вулиць Алушти. Після цього актор образив і вдарив водія Chevrolet Ельвіса Сейдалієва, що працював таксистом. Кримська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень.

Потім російський актор, коментуючи інцидент журналістам, неодноразово образив кримськотатарський народ, а також піддав сумніву належність Криму до України. Хоча в четвер, перебуваючи в Керчі, актор публічно попросив вибачення у кримських татар, в Меджлісі кримськотатарського народу не прийняли його вибачень, зажадавши від правоохоронних органів заарештувати актора.