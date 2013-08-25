Завтра в Україні буде від 7 до 33 градусів

Вдень у районі Карпат та на Закарпатті сильні дощі, на решті території - без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°; у південній, східній частині та на Дніпропетровщині вночі 13-18°, на узбережжі Криму до 22°, вдень 24-29°, в Криму до 33°.

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У Києві та області у понеділок - без опадів, лише на півдні області вдень дощі, подекуди грози. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 7-12°, вдень 18-23°, у Києві вночі 10-12°, вдень близько 20°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 23-26°; у Дніпрі біля Києва 21°.