Онопрієнко не дивився телевізор і перечитав у тюрмі майже всю бібліотеку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирі повідомив журналістам заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Житомирській області Анатолій Бобриньов.

За його словами, "Онопрієнко відмовився від телевізора, багато читав та перечитав у тюрмі майже всю бібліотеку".

Бобриньов уточнив, що серійного убивцю цікавила література переважно філософського змісту.

Також протягом цього року засуджений Онопрієнко спілкувався з журналістами видання "Известия в Украине" та надавав інтерв’ю журналістам телеканалу "ICTV".

Як повідомляв УНІАН, засуджений до довічного ув’язнення серійний вбивця Анатолій Онопрієнко 27 серпня помер у Житомирській в`язниці №8. Його у непритомному стані при обході поста сектору для тримання чоловіків-довічників у камері номер 240 виявив молодший інспектор Житомирської установи виконання покарань №8. Невідкладні реанімаційні заходи ні до чого не призвели, після чого була констатована смерть засудженого.

Попередня причина смерті Онопрієнка - гостра серцево-судинна недостатність, ревматична хвороба серця.

Зараз тіло Онопрієнка відправили на судово-медичну експертизу.

З етичних міркувань Бобриньов не назвав, де саме поховають Онопрієнка.

Довідка УНІАН. Анатолій Онопрієнко в період з 1989 по 1996 роки убив 52 людини, із них 11 дітей. При цьому залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених, епізодів.

Онопрієнко був затриманий навесні 1996 року. 31 березня 1999 року він був засуджений до страти, але через намір України вступити до Ради Європи смертний вирок було замінено довічним ув’язненням.