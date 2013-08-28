Тюремники назвали причину смерті Онопрієнка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирі повідомив журналістам заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Житомирській області Анатолій Бобриньов.

За його словами, "зараз ми можемо констатувати, що попередня причина смерті Онопрієнка, за висновками лікарів "швидкої" - гостра серцево-судинна недостатність, ревматична хвороба серця".

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"Онопрієнка у непритомному стані при обході поста сектору для тримання чоловіків-довічників у камері номер 240 виявив молодший інспектор Житомирської установи виконання покарань №8", - розповів Бобриньов.

Він уточнив, що після цього медики надавали Онопрієнку невідкладні реанімаційні заходи, які ні до чого не призвели, і тоді констатували смерть засудженого.

Зараз тіло Онопрєнка відправили на судово-медичну експертизу.

З етичних міркувань Бобриньов не назвав, де саме поховають Онопрієнка.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у Житомирській в`язниці №8 помер серійний вбивця Анатолій Онопрієнко, який був засуджений до довічного ув’язнення.

“Онопрієнко помер сьогодні о 17.15 від серцевого нападу”, - сказав прес-секретар голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко, відзначивши, що у Онопрієнка і раніше були проблеми з серцем.

Як повідомлялося, Онопрієнко в період з 1989 по 1996 роки убив 52 людини, із них 11 дітей. При цьому залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених, епізодів.

Онопрієнко був затриманий навесні 1996 року. 31 березня 1999 року він був засуджений до страти, але через намір України вступити до Ради Європи смертний вирок було замінено довічним ув’язненням.