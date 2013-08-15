Росія ніколи не топила рибалок з країн НАТО - політолог

Політолог, кандидат політичних наук Олександр Палій переконаний, що російські прикордонники не випадково протаранили рибальський човен, на якому перебували українці.

Про це він сказав у програмі "Сьогодні про головне" на ТВі.

"Нам дуже чітко демонструють, як у межах Росії поводяться з тим, хто нижчий, слабший. Його можна розстріляти, потопити, хірург п’яний може робити йому операцію", – прокоментував ситуацію Палій.

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На його думку, Росія дозволяє собі подібні вчинки лише стосовно України.

"Жодного такого випадку з країнами НАТО я не пам’ятаю. Ні з Норвегією, ні з Туреччиною, ні на Балтійському морі Росія кораблі та рибальські човни країн НАТО не топила. Такого не було в історії", – сказав політолог.

Нагадаємо, увечері 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Двоє рибалок загинули. Пізніше були знайдені тіла ще двох загиблих рибалок. Одного з членів екіпажу врятували.

Проти нього 21 липня Слідчим відділом Прикордонного управління Краснодарського краю було порушено кримінальну справу за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 256 КК РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Пізніше Україна вимагала закрити справу й повернути українця додому, проте Росія відмовилася задовольнити обидві вимоги.