Росія обмежить поставки нафти до Білорусі - ЗМІ

У список входять скорочення поставок нафти, перевірки продукції АПК і затягування питання про новий кредит. Всі ці заходи можуть дійсно дорого обійтися Мінську - але вдарять і по російським інтересам у Білорусі.

Втім , можливість дати задній хід у Москви залишається. Президент і прем'єр РФ поки зберігають у відношенні ситуації демонстративне мовчання, пише газета Коммерсант.

Влада РФ визначила заходи тиску на Мінськ у справі про арешт гендиректора " Уралкалія " Владислава Баумгертнера. Віце -прем'єр Аркадій Дворкович заявив про намір обмежити постачання Білорусії нафти , перевірити її сільгосптовари і, можливо, почати кримінальний процес з реекспорту " розчинників ", що коштував бюджету РФ $ 1,5 млрд. Одночасно заступник голови Мінфіну РФ Сергій Шаталов дав зрозуміти , що Білорусії поки не варто розраховувати на новий кредит ЄврАзЕС. Аркадій Дворкович підкреслив , що Білий дім "не мав відношення " до скандалу між " Уралкалієм " і " Білоруськалієм ", але змушений реагувати на "щонайменше неадекватні " дії Мінська.

Заяви пана Дворковича розповсюдила його прес-секретар Алія Самігулліна . Вона заявила, що віце -прем'єр висловив консолідовану позицію уряду. За першими з початку гострої фази конфлікту коментарями віце -прем'єра пішли скоординовані висловлювання інших його учасників - помічника і адвокатів співвласника " Уралкалія" Сулеймана Керімова , якому Білорусь також загрожує кримінальним переслідуванням . Ні голова прес -служби Білого дому Наталія Тімакова , ні прес -секретар президента Дмитро Пєсков не коментували ситуацію. Неофіційно в Білому домі дали зрозуміти , що конфлікт в уряді оцінюють як економічний - і його врегулювання вважають справою Аркадія Дворковича ( він курирує калійний ринок , АПК і постачання нафти до Білорусі , а його дружина Зумруд Рустамова входить до ради директорів групи ПІК Сулеймана Керімова як незалежний директор).