В Україні запрацював перший інтернет-магазин для в’язнів

Проект реалізовувався спільними зусиллями територіального управління Служби Головного управління МВС України, Головного управління юстиції у Дніпропетровській області та Кампанії «СДМ», повідомляє сайт ДПтС у Дніпропетровській області.

Впроваджена система електронних передач дозволяє суттєво економити час та кошти родичам засуджених та ув’язнених осіб і зменшує навантаження співробітників пенітенціарних установ, які задіяні на перегляді передач, що надходять до установ звичайним шляхом, наголосив начальник сектору у зв'язках із засобами масової інформації та громадськістю управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області Ярослав Костюченко.

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«На теперішній час інтернет-магазин охоплює дві установи області: Дніпропетровський слідчий ізолятор та Жовтоводську виправну колонію. У вересні він почне обслуговувати Дніпропетровську та Криворізьку виправні колонії, а в перспективі й інші установи виконання покарань області», - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області діє 14 закладів пенітенціарної системи, де утримується близько 15 тисяч осіб.