У Стрижавській колонії в'язні оголосили голодування

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, засуджені, які раніше здійснювали господарське обслуговування колонії, висловили побоювання щодо свого життя і здоров'я з боку інших засуджених.

20 серпня 2013 року одним із засуджених до прокуратури Вінницького району подана заява про заподіяння йому тілесних ушкоджень іншими засудженими. Дана заява зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за даним фактом проводиться досудове розслідування Вінницьким райвідділом УМВС України у Вінницькій області. Інших фактів заподіяння тілесних ушкоджень ув'язненим не встановлено.

Засудженим роз'яснено положення кримінально-виконавчого законодавства, у зв'язку з чим останніми подано заяви до адміністрації установи про вжиття заходів безпеки щодо їх життя та здоров'я. З метою запобігання негативних наслідків окремі засуджені відразу ж були ізольовані та за їхніми заявами проводиться перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення.

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На сьогодні більшість засуджених припинили голодування та відмовились від ізоляції.

Прокуратура Вінницького району забезпечує контроль та нагляд за ходом перевірки у Стрижавській ВК № 81 та здійсненням досудового розслідування.