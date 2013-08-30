У Міноборони України зацікавилися російським літаком Як-130

У Міністерстві оборони України зацікавилися російським учбово-бойовим літаком Як-130 з двигуном, розробленим українськими конструкторами.

Про це УНІАН повідомили в корпорації «Іркут», яка виробляє ці літаки.

«В рамках роботи авіасалону МАКС-2013 начальник Управління підготовки і застосування авіації - заступник начальника авіації Повітряних сил Збройних сил України генерал-майор Ігор Черепенько виконав ознайомлювальний політ на учбово-бойовому літаку нового покоління Як-130, який серійно випускається ВАТ «Корпорація «Іркут», - йдеться в повідомленні.

В ході польоту екіпаж у складі Черепенька і шеф-пілота ВАТ «Дослідно-конструкторське бюро ім. Яковлєва", Героя Росії Романа Таскаєва виконав комплекс фігур вищого пілотажу, які демонструють унікальні можливості Як-130.

"Я переконався, що льотно-технічні і пілотажні характеристики Як-130 відповідають заявленим. Літак стійкий на всіх режимах і парирує помилки непідготовлених льотчиків", - заявив після польоту Черепенько.

Він повідомив, що Повітряні сили України найближчими роками виберуть новий бойовий літак і відповідну йому за можливостями учбово-бойову машину.

«У зв'язку з цим важливо, що Як-130 дає змогу навчати льотчиків будь-яких винищувачів 4-го і 5-го поколінь", - заявив він.

Черепенько зазначив, що на літаку Як-130 встановлено двигуни, розроблені відомим українським підприємством "Мотор Січ". За словами генерала, у виробничій програмі щодо нового учбово-тренувального літака повинна брати участь авіаційна промисловість України.

Нині двигуни АІ-222-25 для літаків Як-130 випускають на російському підприємстві «Салют» і українському «Мотор Січ».