ЗМІ: МАКС-2013 не приніс Україні великих замовлень

Якщо договори російських компаній обчислювалися мільярдами доларів, то українське ДП "Антонов" отримало тверді замовлення на кілька літаків Ан-158 і Ан-148 на суму близько $100 млн, повідомляє КоммерсантЪ-Украина. Для реалізації великих контрактів у України, як і раніше, недостатньо коштів, констатують експерти.

Учора завершилася офіційна частина Міжнародного авіакосмічного салону-2013 (МАКС; відбувається раз на два роки) в підмосковному Жуковському. Найбільше замовлень отримала російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК): сума підписаних угод на постачання 173 цивільних літаків становила $9 млрд. Крім того, ОАК уклала договір з міноборони РФ про сервісне обслуговування на суму $3 млрд. Підсумкова сума всіх угод склала $12 млрд , перевищивши результат МАКС-2011 на $2 млрд. Президент ОАК Михайло Погосян уточнив, що укладені контракти припали порівну на літаки SSJ-100 і МС-21.

На тему: На авіакосмічному салоні МАКС-2013 Україна представить Ан-158

Українське держпідприємство "Антонов" представило в Жуковському реактивний літак Ан-158, нову модифікацію біплана Ан-2-100 і військово-транспортний Ан-70.

"Антонов" і самарський "Авіакор - авіаційний завод" підписали "дорожню карту" створення спільного підприємства за програмою розвитку сімейства ближньомагістральних літаків Ан-140. Підприємство також домовилося про проведення техобслуговування і ремонту своїх літаків на потужностях заводу в Ульяновську.

За даними "Антонова", зараз в експлуатації в РФ перебуває 2243 літака сімейства "Ан" : 15 модифікацій, серед яких Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-148, Ан-74 і Ан-124-100 "Руслан".

"Не можу сказати, що на МАКС-2013 мало цікавилися українськими літаками. Але зараз Ан-140 не надто приваблює російські авіакомпанії через високу вартість. Хоча поставки в інтересах міноборони Росії тривають. Ан-148 може будувати Воронезький завод - літаки насамперед йдуть державним замовникам РФ. Ну а щодо Ан-70 серйозного поступу у питанні придбання цього літака військово-повітряними силами немає", - пояснив голова аналітичного відділу агентства "Авіапорт" Олег Пантелєєв.

Інтерес до української техніки не зник, повідомляє видання. Загальний ринок для літаків Ан-148/Ан-158 оцінюється в 200-250 машин, сказав журналістам під час проведення салону гендиректор ІФК ( "Ільюшин Фінанс Ко" ) Олександр Рубцов. За середньої ціні одного судна до $30 млн загальний обсяг ринку можна оцінити більш ніж в $6 млрд. Рубцов також зазначив, що Воронезький завод вже завантажений держзамовленнями, тому швидше за все комерційні літаки будуть більше купуватися в Києві.

Відсутність на МАКС-2013 великих контрактів у ДП "Антонов" пов'язане з тим , що Україна не може разом з літаком запропонувати вигідні умови з фінансування угоди, вважає Олег Пантелєєв. "Згідно з усталеною світовою практикою, перший платіж авіакомпанії рідко перевищує 15% від вартості угоди. Решта коштів у вигляді кредиту, причому під дуже маленький відсоток, пропонує виробник" , - пояснює експерт. У України ж періодично виникають проблеми з фінансуванням вже наявних контрактів.