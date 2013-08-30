23-річну "регіоналку" призначили начальником управління міськвиконкому

Депутата Черкаської міськради від Партії регіонів 23-річну Ольгу Сисоєву 29 серпня призначено начальником управління сім’ї, молоді та спорту департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому. Сисоєва стала відома в квітні цього року після її скандального призначення на посаду в.о директора Черкаської обласної філармонії.

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Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел у черкаській мерії, нове управління сім’ї, молоді та спорту було створено в межах Департаменту освіти та гуманітарної політики 25 червня під час ухвалення змін до структури Черкаського міськвиконкому.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року на посаду в.о. директора комунального закладу «Черкаська обласна філармонія» було призначено депутата Черкаської міськради, заступника голови Черкаської міської організації Партії регіонів 23-річну Ольгу Сисоєву. Творчий колектив філармонії висловив незадоволення, адже до цього всі директори мали десятки років стажу і музичну освіту. Дане призначення також викликало значний суспільний резонанс.

Черкаська облрада оголосила конкурс на заміщення посади директора обласної філармонії Черкаської облради. Під час проведення конкурсу голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб зазначав, що серед дев’яти претендентів на посаду директора філармонії мало хто відповідає вимогам посади: "в когось немає досвіду, в когось – стажу, а Сисиоєва не проходить на цю посаду за всіма вимогами".

21 червня, на сесії облради новим директором Черкаської обласної філармонії став 33-річний Юрій Федоряка, який змінив на цій посаді Сисоєву.