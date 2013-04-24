«Принцесі Барбі» з Партії регіонів зламали кар'єру у філармонії

Міністр культури Леонід Новохатько упевнений у тому, що 23-річну Ольгу Сисоєву не буде призначено директором Черкаської обласної філармонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Міністр зазначив, що він говорив з цього приводу з губернатором Черкаської області Сергієм Тулубом.

"До честі Тулуба, хочу сказати, що він мені твердо сказав, що вона не рекомендуватиметься владою на посаду директора. Йдеться про її тимчасове перебування зараз до завершення конкурсу, який буде публічним, із залученням депутатів обласної ради", - підкреслив Л.Новохатько.

Він зазначив, що наказ про призначення О.Сисоєвої в.о. директора філармонії був підписаний головою Черкаської обласної ради, а не губернатором.

"Але своє ставлення я висловив губернаторові, оскільки там було представлення виконавчої влади. Я ніколи не підтримаю рішення, коли музичним закладом, тим більше таким поважаним як обласна філармонія, керуватиме людина, що не має профільної освіти, життєвого і професійного досвіду. Вона має вищу освіту, я запитав диплом, вона не студентка, але вона в 2011 році здобула філологічну освіту, "мови і література" у неї спеціальність за дипломом. Це не та спеціальність, яка дає можливість відрізняти "ля" від "ля-дієз", - сказав Л.Новохатько.

Міністр упевнений, що призначення О.Сисоєвої в.о. директора філармонії не сприяє іміджу влади.

"Я не вважаю, що це рішення або подібні рішення є правильними, і що вони сприяють іміджу влади. Вони, навпаки, поглиблюють прірву між владою і громадськістю, між владою та інтелігенцією", - підкреслив міністр.

Він додав, що ніколи не підтримає як міністр такі рішення.

Як повідомлялося, 15 квітня депутата Черкаської міськради, члена фракції Партії регіонів, заступника голови Черкаської міської організації Партії регіонів 23-річну О.Сисоєву представили колективу комунального закладу «Черкаська обласна філармонія» як виконувача обов'язків директора філармонії.

Творчий колектив філармонії висловив незадоволенння, адже до цього всі директори мали десятки років стажу і музичну освіту.

Черкаська облрада оголосила конкурс на заміщення посади директора обласної філармонії Черкаської облради і створила комісію, яка визначатиме претендента на цю посаду.