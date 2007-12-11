Алчевську знову прийшла труба

Близько 6 тис. жителів 53 багатоповерхових будинків залишаються без теплопостачання через аварію на магістральному теплопроводі в Алчевську Луганської області.

Про це заявив представник мерії Алчевська, повідомляє Українська правда з посиланням на Обком.

За його даними, прорив на магістральній теплотрасі від центральної котельні "Східна" стався 10 грудня о 9.50.

"У результаті без тепла залишилися близько 80 будинків. Частина з них уже підключені", – відзначив співрозмовник.

Він додав, що аварія буде усунута протягом 12 годин.

Як відомо, 22 січня 2006 року о 12.00 на одній з мереж магістрального теплопроводу стався прорив труби (діаметр 800 мм) від центральної котельні "Східна", у результаті чого без теплопостачання залишилися близько 700 житлових будинків.

Усього в Алчевську 836 будинків.