Алчевську знову прийшла труба
Як зима - то "льодовиковий період"
Близько 6 тис. жителів 53 багатоповерхових будинків залишаються без теплопостачання через аварію на магістральному теплопроводі в Алчевську Луганської області.
Про це заявив представник мерії Алчевська, повідомляє Українська правда з посиланням на Обком.
За його даними, прорив на магістральній теплотрасі від центральної котельні "Східна" стався 10 грудня о 9.50.
"У результаті без тепла залишилися близько 80 будинків. Частина з них уже підключені", – відзначив співрозмовник.
Він додав, що аварія буде усунута протягом 12 годин.
Як відомо, 22 січня 2006 року о 12.00 на одній з мереж магістрального теплопроводу стався прорив труби (діаметр 800 мм) від центральної котельні "Східна", у результаті чого без теплопостачання залишилися близько 700 житлових будинків.
Усього в Алчевську 836 будинків.