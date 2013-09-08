У Криму рятувальники евакуювали з гори 9 німецьких туристів

12:26, 08 вересня 2013
Суспільство
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У Криму рятувальники знайшли та евакуювали 9 німецьких туристів з гори Демерджі.

Гора Демерджі, Крим

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, вчора, 7 вересня, о 18.05 поблизу м. Алушта на г. Демерджі, в районі стоянки «Джурла», група туристів з Німеччини у кількості 9 осіб внаслідок погіршення погодних умов попросила евакуацію.

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О 21.10 туристів було знайдено та евакуйовано у безпечне місце.

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