У Росії дівчину намагалися зарізати в міліції через відмову виходити заміж

Злочинець увірвався до кабінету інспекції у справах неповнолітніх під час перезміни поліцейських, які охороняли вхід. 16-річна дівчина перебувала в приміщенні разом з трьома жінками: лікарем, співробітницями відділу освіти та МВС. Злочинець вдарив дівчину ножем у груди і втік. Потерпілу було госпіталізовано і взято під охорону. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Слідчий комітет РФ.

За інформацією слідства, злочинець є дядьком дівчини. У той же час родичі потерпілої стверджують, що на неї напав невідомий чоловік.

Дівчина потрапила в поліцію у зв'язку з тим, що її насильно хотіли видати заміж. Вона категорично заперечувала проти весілля і втекла з дому. Родичі повернули її додому, і незабаром дівчина підслухала, як батько обговорює можливість її вбивства. Вона вистрибнула у вікно і втекла до сусідів, а ті викликали поліцію. Після того, як дівчину доставили у відділення, біля будівлі зібрався великий натовп її родичів.