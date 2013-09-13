Дефіцит зовнішньої торгівлі українськими товарами знизився у 1,5 рази

Про це повідомляє Державна служба статистики України на своєму сайті.

За інформацією Держстату, в січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року експорт товарів із України знизився на 8,9% - до 35,927 млрд дол., імпорт скоротився на 13,2% - до 41,739 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-липні 2013 року становив 0,86 (у січні-липні 2012 року – 0,82).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 209 країн світу.

За даними Держстату, в січні-липні 2013 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим торговим партнером України - Росією - знизився в 2,2 раза - до 2,507 млрд дол. проти також дефіциту в січні-липні 2012 року в 5,625 млрд дол.

За підсумками січня-липня 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року імпорт природного газу знизився на 34,6% - до 5,189 млрд дол., імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) - на 81,3%, до 169,726 млн дол., імпорт кам'яного вугілля - на 38,7%, до 1,117 млрд дол.

У січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Україна скоротила експорт чорних металів на 10,1% - до 8,578 млрд дол., експорт виробів із чорних металів - на 6%, до 1,605 млрд дол.

Імпорт машин, обладнання і механізмів, а також електротехнічного обладнання в січні-липні 2013 року проти січня-липня 2012 року знизився на 2,6% - до 7,175 млрд дол., експорт зріс на 0,1% - до 3,901 млрд дол.

Україна в січні-липні 2013 року проти аналогічного періоду минулого року скоротила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів на 37,1% - до 2,161 млрд дол., імпорт - на 28%, до 3,514 млрд дол.

Експорт зернових у січні-липні 2013 року проти січня-липня 2012 року знизився на 19,2% - до 2,797 млрд дол., загалом експорт продуктів рослинного походження знизився на 14,5% - до 3,825 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в першому півріччі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився в 1,7 раза - до 4,220 млрд дол. Експорт товарів із України знизився на 8,7% - до 30,743 млрд дол., імпорт скоротився на 14,5% - до 34,963 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в першому півріччі 2013 року становив 0,88 (у першому півріччі 2012 року – 0,82).

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 6,657 млрд дол. У 2011 році. За підсумками 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол. відповідно в 2011 році.