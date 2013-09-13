На Одещині злива затопила будинки і дороги, більше ста людей евакуювали (фото)

Як повідомляє прес-служба ДСНС, через тривалий дощ (випало близько 200-300 мм опадів) піднявся рівень води в річках Анчорак і Когильник.

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Внаслідок цього в населених пунктах Березино, Веселий Кут, Перемога, Червоне і Тарутине сталося часткове підтоплення (до 20-30 см) близько 200 приватних житлових будинків і 250 господарств, було перекрито рух транспорту на трасі Серпневе - Арциз - Татарбунари, припинено електро- і водопостачання, повідомляє Сегодня.

З підтоплених будинків тимчасово відселено 114 чоловік. Жертви стихії були розміщені в будівлі сільської ради і в будинку культури.

У ніч з 12 на 13 вересня підрозділами Головного управління ГСЧС України в Одеській області проводились роботи з відкачки та відведення води. О 3:00 13 вересня на всіх ділянках спостерігався поступовий спад води.

За словами рятувальників, зараз нового підтоплення житлових будинків не спостерігається. Проводяться роботи з відкачування води з підвальних приміщень та приватних господарств. Відновлено рух автотранспорту на трасі Серпневе - Арциз - Татарбунари.

До ліквідації наслідків підтоплення залучено 69 осіб складу та 18 одиниць техніки.