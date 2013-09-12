У Житомирі сильна злива затопила дороги і тротуари (фото)
У Житомирі сильна злива залила дороги, ускладнивши рух транспорту.
Як передає кореспондент УНІАН, дощ ішов всю ніч, а під ранок він перетворився на дуже сильну зливу.
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Дороги і тротуари були буквально затоплені водою.
Точна кількість опадів, які випали за цю добу в Житомирі, зараз встановлюється.
Вода залила найбільші перехрестя та трамвайні колії на вулиці Московській. Злива також на кілька годин паралізувала рух тролейбусів.
”Станом на 13:00 на відкачуванні води на місцях підтоплень у Житомирі задіяно 5 одиниць техніки. Роботи проводять за трьома адресами: перехрестя вулиць Котовського і Щорса у центрі міста, провулок І Березівський (мікрорайон Мальованка) та Велика Бердичівська”, - повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
Наразі комунальні служби вживають заходів для нормалізації руху транспорту в Житомирі.
Фото : 0412.ua