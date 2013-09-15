Харківським правоохоронцям передали 30 гібридів Toyota

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, ключі від автомобілів підрозділам харківської міліції вчора, 14 вересня, вручив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Новими службовими автомобілями з гібридними силовими установками будуть користуватися підрозділи ДАІ, полку патрульно-постової служби та спецпідрозділу «Беркут».

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«Отримавши нові транспортні засоби, правоохоронці будуть діяти ще ефективніше та оперативніше реагувати на злочини та правопорушення», - висловив переконання міністр.

За словами Захарченка, міністерство закупило 1200 гібридних автомобілів марки Toyota. Ці автомобілі дозволять істотно скоротити витрату палива.