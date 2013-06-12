МВС України отримало 84 гібриди Toyota Prius (фото)

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, урочиста передача автомобілів відбулось сьогодні під час міжнародного відкритого семінару “Збережемо клімат разом”.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, який особисто прийняв автомобілі, зазначив, що йому приємно, що саме з його відомства почав реалізуватися такий масштабний проект зелених інвестицій України як заміна старих автомобілів. За словами міністра, проект цільових екологічних інвестицій покликаний привернути увагу до нагальних питань в сфері екології та запобігання зміні клімату.

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За попередніми оцінками, застосування підрозділами МВС таких автомобілів дозволить суттєво скоротити витрати пального – розрахункова економія палива становить понад 13 тисяч літрів на рік, або майже 150 тис. грн. Крім того, такі автомобілі в умовах експлуатації підрозділами МВС України забезпечать скорочення шкідливих викидів майже на 32 тисячі тонн на рік.

Загалом до кінця жовтня цього року до МВС України буде передано 1220 гібридних автомобілів марки Toyota Prius.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня 2012 року був підписаний контракт між Sumitomo Corporation та Державним підприємством «Держекоінвест» згідно зі спільним проектом «Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у МВС України автомобілями з гібридною силовою установкою)».