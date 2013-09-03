Придбані для МВС Toyota Prius ржавіють на стоянці, а міліція їздить на старих ВАЗах (відео)

Як йдеться в сюжеті програми "Гроші", Україна закупила гібридні автомобілі для МВС на Кіотські гроші, отримані від Японії за частину квоти на викиди в атмосферу. Сама гібридна машина покликана скоротити витрати на пальне, оскільки споживає лише 4,5 літри бензину на 100 кілометрів. В той час, як старенький транспорт міліції споживає 10-12 літрів, пише ТСН.ua.

Якби всі 1200 машин вже були на ходу, то МВС заощаджувало б близько 100 тисяч гривень на кожні 100 кілометрів. Втім, українська міліція досі не отримала новенький економний транспорт.

Журналісти програми "Гроші" провідали відділки міліції в різних куточках України і поцікавилися, на чому їздить тамтешня міліція. Як виявилося, здебільшого правоохоронцям виїжджати на виклики доводиться на старих "ВАЗах", "ГАЗелях" і "УАЗах". Що правда, під відділенням МВС в Києві поміж автомобілів "ЛАДА" і "Ланос" стоять кілька Skoda i Volks Wagen.

На Донеччині - автопарк по-більше, але тут так само, переважають автомобілі ДЕУ і ЛАДА. Журналісти помітили лишень один новенький джип. У Львові - чомусь взагалі брак машин. Та й там особливо модних й економічних іномарок помічено не було. У МВС запевняють, що гібридні Toyota Prius ще поки розмитнюють. І щойно процедура буде завершена, вони зразу відправляться служити міліції.