У американців голова йде обертом від української політики

У Вашингтоні бізнес-еліта Сполучених Штатів обговорювала перспективи економічної співпраці та інвестування в Україну. Українські політичні бурі останніх років з одного боку насторожують бізнесменів, а з іншого – вони розуміють перспективи цього ринку, що розвивається, передає Голос Америки. Бізнес-форум був організований Міністерством торгівлі США та Вашингтонською міжнародною торговельною асоціацією.

Учасники форуму одразу домовилися не торкатися політики і говорити виключно про бізнес. Ричард Стеффенс, який працює торговим аташе Сполучених Штатів в Україні сказав що більше не даватиме політичних прогнозів:

“Я більше не збираюся говорити про українську політику. Останні кілька місяців, базуючись на інформації, яка в мене була, я впевнено робив передбачення щодо розвитку політичної ситуації в Україні, і кожне моє передбачення виявлялося хибним вже через добу”.

Ричард Стеффенс каже, що до нього звертаються дуже багато американських компаній перед тим як розпочати діяльність в Україні:

“Я багато часу провів у Нью-Йорку, спілкувався з великими корпораціями. Багато з них кажуть: так, ми були би готові вкласти значні суми грошей в Україну, а лише після того, як там наступить політична стабільність, верховенство права і зникне корупція – іншими словами – ми будемо готові прийти в Україну, коли вона стане схожою на Швейцарію”.

Стеффенс додав, що Україні ще потрібно багато часу, поки вона стане схожою на Швейцарію. Але цей час безумовно настане і тоді вже буде запізно приходити в Україну, бо там вже давно працюватимуть конкуренти. Стеффенс виділив багато переваг, які Україна має сьогодні. Перше, за оцінками експертів, Україна має потенціал бути четвертим чи п’ятим за величиною ринком збуту у світі, випереджаючи навіть Китай. Друге, Україна проводитиме Євро 2012 і планує залучити більше 20 мільярдів доларів на поліпшення інфраструктури. І третє, Україна підписала свій перший контракт на пошук нафти на шельфі Чорного моря. Якщо прогнози фахівців справдяться – то Україна невдовзі виглядатиме як деякі інші країни-експортери чорного золота.

Стеффенса підтримав Морґан Вільямс, який очолює Бізнес-раду США – Україна, допомагаючи американським компаніям виходити на український ринок. Він каже, що Україна так непогано розвивається завдяки працьовитим людям, а не політикам:

“Україна – це звичайно місце де треба бути. Ринок там розвивається шалено, з’являється багато можливостей. І знову ж таки, економічний ріст, створення нових робочих місць, нових компаній, це не заслуга політиків. Це заслуга українських підприємців і звичайних громадян, які поступово формують сильний середній клас”.

Морґан Вільямс не втомлювався говорити, що Росія – є молодшим північним братом України. І наводив аргументи, які вигідно вирізняли Україну від Росії. Насамкінець, і Вільямс, і Стеффенс закликали бізнесменів не гаяти часу, приїжджати в Україну, але не всіх, лише тих у кого міцні нерви і хто готовий ризикнути.