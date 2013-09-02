Українській гривні виповилося 17 років

На фабриці в Малині, на Житомирщині, переробляють папір, з якого потім зроблять гроші, тестують його фактуру та наносять водяні знаки. За 17 років зовнішній вигляд купюр змінювався тричі, повідомляють ФАКТИ. ICTV.

Узбецька чи турецька бавовна, італійське устаткування і 40 українських працівників, за один день тут можуть виготовити паперу на 9 мільйонів банкнот.

Сировина для грошей – саме бавовна, бо вміст целюлози в ній 94%. Спочатку її відбілюють, потім варять – буквально перуть. Головне – зберегти потенціал волокна, від нього залежить міцність паперу та чіткість захисних знаків. Більшість процесів – автоматизовані, проте без людської сили не обійтися.

За деякими станками гул сягає 82 децибел. Це єдина небезпека, за яку справно дають компенсацію.

«Це додаткові вихідні дні, молочні продукти, все що передбачено законом», - каже директор Фабрики банкнотного паперу НБУ Василь Іщенко.

Востаннє дизайн української гривні змінювали протягом 2003 – 2007-х років. Нове покоління купюр з’являється кожне десятиріччя, тож на українців незабаром чекають нові банкноти – більш захищені та цупкіші.