ЗАЗ створив мережу пунктів прийому та розбирання утилізованих автомобілів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції з приводу 150-річчя заводу заступник голови правління корпорації «УкрАвто», яка контролює ЗАЗ, Олег Папашев.

«На сьогоднішній день в Україні нами створено мережу із 103 майданчиків для прийому та 23 для розбирання автомобілів, що підлягають утилізації. Зараз документи перебувають на підписі у Мінприроди, і ми сподіваємося, що в понеділок-вівторок усі ці об'єкти будуть внесені до реєстру Мінприроди та зможуть почати роботу», - сказав Папашев.

При цьому заступник голови правління «УкрАвто» зазначив, що створення запорізьким заводом такої мережі з майданчиків прийому і розбирання достатньо для того, щоб ЗАЗ зміг не платити утилізаційний збір.

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Він також сказав, що ЗАЗ буде здійснювати тільки прийом та розбирання автомобілів у пунктах, створених на базі СТО «УкрАвто», а утилізацією металевих, пластикових та інших частин будуть займатися відповідні підприємства.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 вересня набули чинності закони про утилізацію автомобілів і про місця їх утилізації. Зокрема, закони передбачають сплату відповідного екологічного податку, а також сертифікацію майданчиків з утилізації. Разом з тим, закони, що набрали чинності, за дорученням Президента України Віктора Януковича повинні бути в найкоротший час змінені - у частині урівнювання суми утилізаційного збору для всіх автомобілів, а також у частині скасування обов'язкової сертифікації майданчиків з утилізації автомобілів відповідно до стандартів ISO 1400.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАвто».

ЗАЗ у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 448 тис. грн проти 54,5 млн грн чистого збитку в 2011 році.

У 2012 році ЗАЗ скоротив виробництво автомобілів на 30 % - до 42,7 тис. одиниць. У 2013 році компанія планує наростити обсяги продажів на 15-17 %.

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