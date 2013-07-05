В Україні ввели утилізаційний збір на автомобілі

Як передає кореспондент УНІАН, за закон про утилізацію транспортних засобів проголосували 233 народних депутата при необхідних 226, за закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо екологічного податку – 235 народних депутатів при необхідних 226.

Під час обговорення законопроектів, голова Комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталій Хомутиннік звернув увагу на те, що обидва законопроекти розглядалися в єдиному блоці.

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Необхідність ухвалення законопроектів пояснювалася тим, що щорічно списання автотранспортних засобів становить 100 тис. одиниць, і з урахуванням зростання парку автомобілів потреба в єдиній системі утилізації транспортних засобів буде лише зростати.

«Для забезпечення цих потреб по всій території країни необхідно буде відкрити велику кількість підприємств з розборки знятих з експлуатації транспортних засобів, шредерних станцій і створити інфраструктуру з переробки матеріалів», - зазначається у пояснювальних документах до законів.

Фінансовим забезпеченням формування такої інфраструктури повинен стати, зокрема утилізаційний збір або екологічний податок.

«Розмір екологічного податку, що підлягає сплаті по конкретному транспортному засобу, розраховується, виходячи зі ставок і коефіцієнтів для кожного виду транспортного засобу, об'єму двигуна, року випуску, маси та інших характеристик», - зазначається у пояснювальних документах.

Як очікується, вже в перший рік дії прийнятого закону доходи Державного бюджету від збору екологічного податку становитимуть 2,2 млрд гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів, автомобільний завод компанії «Єврокар» і Кременчуцький автоскладальний завод порахували, що сплата екологічного податку на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів створюють законодавчі преференції для обраних, і не спрямовані на розвиток української автомобільної галузі.

При цьому Асоціація автовиробників України «Укравтопром» заявила, що для порятунку національної автомобілебудівної галузі необхідно ввести утилізаційний збір.