У ПР заявляють, що прийняття євроінтеграційних законів консолідувало Раду

Про це заявила в ефірі телеканалу «Рада» народний депутат, член ПР, Світлана Фабрикант. Поточний пленарний тиждень дуже яскраво продемонстрував об'єднання всіх політсил навколо законів, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, повідомила депутат.

«Депутати з усіх фракцій продемонстрували таку консолідацію , якої не було практично ніколи. Парламент прийняв майже всі законопроекти , винесені на розгляд . Тільки деякі документи , за якими виникла неузгодженість , були відкладені на подальший розгляд або повернуті в комітети на доопрацювання. Всі основні євроінтеграційні закони були проголосовані більше ніж 300 голосами. Тому можна зробити висновок: якщо всі зрозуміють , що щось потрібно зробити для країни , то, виявляється , ми можемо забути про якісь політичні уподобання та злагоджено працювати. За це можна один одному тільки поаплодувати » , - сказала вона.

Депутат зазначила , що за поточний тиждень був відкладений один дуже серйозний закон - про усиновлення дітей іноземцями.