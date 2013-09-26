Мазурка підозрюють у підготовці теракту - ЗМІ

Сьогодні - рік з дня звірячого розстрілу охорони в столичному гіпермаркеті «Караван» Ярославом Мазурком. Кримінальне провадження у цій справі було закрито прокуратурою столиці за ст. 284 КПК (у зв'язку зі смертю підозрюваного).

Однак його як і раніше підозрюють ще у 8 вбивствах і 2 замахах (існують і розслідуються столичною міліцією 6 кримінальних проваджень). Ще йдуть експертизи, по їх закінченню буде прийнято рішення про долю цих виробництв.

На тему: Прокуратура закрила справу Мазурка

Як повідомило джерело Сегодня в МВС, поширена (можливо, навмисно) правоохоронцями версія про крадіжку Мазурка в «Каравані» флешки невірна. Насправді він вкрав зарядку зі спеціальним акумулятором (схожим на батарею АА) ціною 235 гривень, кепку-блейзер з розкладки «Все по 6 гривень» і пару шкарпеток, крім того, купив хліб і молоко. Коли розраховувався на касі, відеокамера чітко показала - він дістав 45 гривень і заплатив за покупки (крім краденого, зрозуміло). Якби йому потрібна була просто батарейка АА, він міг її купити, як і блейзер з шкарпетками - на все грошей вистачило б, не довелося б красти з пістолетом у кишені.

Вибухотехніки стверджують: саме такий акумулятор служить зазвичай конденсатором для ініціації вибухового пристрою. Звичайна батарейка не годиться. У слідства є версія, що серйозними людьми готувався вибух, і Мазурку доручили дещо підготувати. А він засвітився, вбив людей, сам втік, переховувався.

У прес-службі київського главку версію про теракт офіційно не підтверджують, а інші подробиці не коментують, посилаючись на таємницю слідства.