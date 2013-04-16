Прокуратура закрила справу Мазурка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, прокуратурою Києва вивчено матеріали розслідування кримінального провадження стосовно Я.Мазурка за фактом вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван» та вчинення ним інших злочинів.

Під час досудового слідства проведено більше 200 експертиз, в тому числі близько 20 експертиз ДНК, допитано понад 12 тис. осіб та проведено низку інших важливих слідчих дій. Загалом докази, зібрані слідчими, містяться у 600 томах кримінального провадження.

Доказами, зібраними у кримінальному провадженні під час досудового розслідування причетність підозрюваного Я.Мазурка до вбивства трьох охоронців «Каравану», замаху на вбивство четвертого, крадіжки товарів із супермаркету та незаконного поводження із зброєю, повністю доведена, підкреслили в прокуратурі.

За наслідками досудового розслідування прокуратурою Києва прийнято процесуальне рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України - у зв’язку зі смертю підозрюваного.

Водночас, зазначили в прокуратурі, у ході досудового розслідування слідчими перевірялися версії причетності Я.Мазурка до вчинення інших злочинів, а саме: вбивства жінки та малолітньої дитини в грудні 2009 року в Оболонському районі Києва, вбивства чоловіка та замаху на вбивство іншого наприкінці 2009 - початку 2010 в Святошинському районі столиці.

На думку прокурорів, котрі здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, досудове розслідування за вказаними епізодами проведено не в повній мірі та достатньо доказів причетності Я.Мазурка до скоєння цих кримінальних правопорушень не зібрано.

У зв’язку з цим матеріали кримінальних проваджень за трьома епізодами столичною прокуратурою направлено до Слідчого управління ГУМВС України в Києві для подальшого розслідування, поінформували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, й вживаються заходи щодо його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області 1974 року народження Я.Мазурок.

7 листопада в Києві був знайдений мертвим чоловік, схожий на Я.Мазурка. За даними міліції, людина покінчила життя самогубством, вистреливши собі в скроню з пістолета. У МВС уточнили, що в одязі самовбивці був знайдений паспорт на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада міліція повідомила, що згідно з перевіркою, відбитки пальців рук ідентичні слідам пальців рук, вилучених під час огляду місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».