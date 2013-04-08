Прокуратура Києва взялася за Мазурка

До прокуратури Києва надійшли результати розслідування кримінального провадження стосовно підозрюваного у вбивстві охоронців у ТРЦ «Караван» Ярослава Мазурка за фактом вчинення ним ряду кримінальних правопорушень, у тому числі умисного вбивства, крадіжки, незаконного поводження із зброєю тощо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, у даний час прокурори вивчають провадження на предмет повноти проведеного органами внутрішніх справ розслідування, достатності зібраних доказів щодо причетності Я.Мазурка до скоєння інкримінованих йому злочинів.

За результатами цього вивчення прокуратурою міста буде прийнято процесуальне рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного важко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, й вживаються заходи щодо його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області 1974 року народження Я.Мазурок.

7 листопада в Києві був знайдений мертвим чоловік, схожий на Я.Мазурка. За даними міліції, людина покінчила життя самогубством, вистріливши собі в скроню з пістолета. У МВС уточнили, що в одязі самовбивці був знайдений паспорт на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада Управління зв'язків із громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні слідам пальців рук, «вилученим при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».

6 квітня 2013 року газета "Комсомольская правда в Украине" з посиланням на власні джерела в Головному слідчому управлінні МВС України написала, що міністерство закінчило розслідування кримінальної справи про розстріл чотирьох охоронців у ТРЦ "Караван" і направило до прокуратури матеріали за семи злочинними епізодами, в яких фігурує загибель 11 осіб і три замахи на вбивство.

Як зазначили в МВС, вже є результати всіх призначених досліджень, і матеріали направлені до прокуратури Києва для вирішення питання про закриття кримінального провадження за ч.5 ст. 284 Кримінального кодексу - у зв'язку зі смертю підозрюваного Я.Мазурка. Грунтуючись на результатах експертиз і показах свідків, слідство вважає, що ім'я "караванського стрілка" може фігурувати ще у ряді злочинних епізодів, які раніше вважалися нерозкритими.