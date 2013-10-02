Ціна на російський газ для України знову зросте - Ставицький

У третьому кварталі ціна на газ з Росії становила приблизно 400 доларів, повідомив журналістам голова Міненерго України Едуард Ставицький, передає РІА Новости.

"Ціна на четвертий квартал буде до кінця жовтня більше детальна. У нас є попередні розрахунки, вони коливаються в районі 410 доларів за тисячу кубометрів", - сказав він.

За словами Ставицького, Міненерго за підсумками жовтня - на 1 листопада - надасть інформацію про те, скільки газу накопичено в підземних сховищах і чий газ там зберігається.

Нагадаємо, згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.