Один з обвинувачених у втечі Мельника захворів, тому суд перенесли

Броварський міськрайсуд Київської області переніс на 11 жовтня судове засідання за обвинуваченням міліціонерів у халатності, що призвела до втечі колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, у зв’язку із хворобою одного з обвинувачуваних Василя Удовиченка.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сьогоднішнього судового засідання сторона захисту повідомила, що в Удовиченка стався серцевий напад і він перебуває у лікарні.

Заслухавши думки сторін, головуючий в судовому процесі суддя Микола Шевчук ухвалив рішення про перенесення судового засідання на 9.30 11 жовтня, зобов’язавши, водночас, сторону захисту підсудного на наступне засідання надати офіційний документ, який підтверджує хворобу, а також повідомити, як довго Удовиченко перебуватиме в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц. р. під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

6 вересня прокуратура завершила досудове слідство у кримінальному провадженні щодо двох службових осіб органів внутрішніх справ і передала до суду обвинувальний акт за звинуваченням їх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, внаслідок якої скоїв втечу затриманий.

Обвинуваченим міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.