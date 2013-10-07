Україна готова скасувати бар'єри у торгівлі з Білоруссю

Мінськ. Україна готова нарощувати обсяги співпраці з Білоруссю і працювати над зняттям бар'єрів договірно-правової бази, які заважають розвитку співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Михайлом Мясниковичем.

Він зазначив, що для Української держави Білорусь є четвертою країною за величиною товарообігу, який у 2012 році склав $7,5 млрд (позитивне сальдо Білорусі), після Росії, Китаю та Німеччини.

"Ми хотіли б далі не тільки зберігати, але й нарощувати обсяги нашої співпраці і знімати ті проблеми, які на цьому шляху виникають через недосконалість або невідповідності нашої договірно-правової бази" , - сказав Азаров.

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Прем'єр України підкреслив, що на сьогоднішній день є всі можливості для обговорення напрямів та механізмів співпраці. Він також зазначив, що в ході зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенко також обговорювалися питання двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

"Щойно у нас відбулася з президентом розмова, яка дала потужний імпульс нашим переговорам. У нас є з вами можливість обговорювати всі напрямки нашої співпраці. У цілому я оцінюю нашу взаємодію як дуже хорошу. Далеко не з усіма нашими партнерами у нас склалося таке багатопланове і багатостороннє співробітництво. І є великі перспективи", - сказав Азаров.