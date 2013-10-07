"Нутром я з Україною" - Лукашенко

Білорусь у будь-якому разі знайде форми продовження співпраці з Україною після підписання нею Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом, заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим у Мінську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук’яненко.

“Виходити потрібно з того, що Україна прийняла суверенне рішення, і ми обов'язково знайдемо формулу для того, щоб продовжувати співпрацю. Члени Митного союзу повинні найближчим часом пройти великий шлях пошуку форм співпраці в нових умовах... Нутром я з Україною, ми обов'язково знайдемо формулу, щоб бути разом”, - процитував Лукашенка прес-секретар Азарова.

За словами Лук’яненка, Президент Білорусі зазначив, що навіть якби Україна вступила в НАТО, це потрібно було б приймати як суверенне рішення країни і шукати способи для продовження співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

У листопаді у Вільнюсі на саміті "Східного партнерства" очікується підписання Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС і формування всеохопної зони вільної торгівлі з ЄС.